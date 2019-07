Nous sommes 34 élus parisiens venus de tous horizons ; nos appartenances politiques nous ont parfois opposés par le passé.



Mais ensemble, nous faisons aujourd'hui le même constat : Paris a besoin d’un nouveau souffle, d'une nouvelle majorité, d'une nouvelle incarnation pour répondre aux défis qui sont les siens. En tant qu'élus de Paris, parlementaires, conseillers de Paris, conseillers d’arrondissements, nous sommes tous les jours confrontés à l’incompréhension, et parfois à la colère, des Parisiens face à un espace public négligé et une gestion dogmatique et solitaire là où le pragmatisme et le travail collectif devraient prendre toute leur place.



C’est le désordre dans nos rues : travaux, nids de poule, trottinettes, bus coincés par la congestion, tours de passe-passe budgétaires, explosion des incivilités, police municipale inexistante.



Il est temps de remettre à la tête de la Ville un maire qui assume ses responsabilités et les exerce en étant sur le terrain, à l’écoute des Parisiens.



Alors que certains d'entre nous auraient pu vouloir être candidats à la mairie de Paris pour défendre leurs idées, nous avons fait le choix dès le début d’être responsables et de soutenir celui qui a de réelles chances de gagner Paris, car l'enjeu est trop important pour la Ville que nous aimons et que nous servons.



Elus parisiens, de l’Est, de l'Ouest et du Centre, nous nous trouvons réunis pour soutenir la candidature de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris car c’est celui qui a l’expérience, le discours, le projet et la personnalité pour apporter des réponses crédibles et ambitieuses pour Paris. C’est lui aussi qui saura rassembler large, sur une vision et des valeurs progressistes. C’est lui qui saura consulter les habitants tout au long de la campagne, afin de bâtir le meilleur projet pour Paris.



Nous le rejoignons quand il veut redonner du pouvoir aux maires d'arrondissements pour agir au plus près du terrain, quand il veut que Paris soit la ville la plus sûre au monde pour les femmes, quand il parle d'environnement en pensant 'santé' et non pas 'contrainte', quand il veut travailler en bonne intelligence avec les maires de la petite couronne, sans exclusive, pour résoudre la question du logement et des grandes infrastructures.



A la veille de la commission nationale d’investiture qui doit désigner le candidat de LREM pour Paris, nous voulons lui faire savoir que nous sommes 34 élus de Paris à avoir rejoint depuis longtemps, ou plus récemment, Benjamin Griveaux parce qu'il est pour nous le plus à même de relever cet immense défi : redonner le souffle dont Paris a besoin.

Les signataires d'une tribune publiée en premier dans le JDD le 6 juillet 2019 :Les signataires :Pierre AURIACOMBE, ex-LR, conseiller de Paris, 16e arrondissement, ex-Groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants au Conseil de ParisEric AZIERE, conseiller de Paris UDI, Pdt du Groupe UDI au Conseil de Paris, 14e arrondissementJulien BARGETON, sénateur de Paris LREM, conseiller de Paris, Pdt du groupe Démocrates et Progressistes au Conseil de Paris, 20e arrondissement[...et 31 autres signataires]