Municipales à Paris : quand Cédric Villani, Pierre-Yves Bournazel et Gaspard Gantzer se rencontrent

L'information est confirmée : une rencontre a eu lieu à Parisentre Cédric Villani (LREM), Pierre-Yves Bournazel (AGIR) et Gaspard Gantzer (mouvement à gauche « Parisiennes, Parisiens ») afin de discuter d'une alliance au cas où... Cédric Villani ne soutient pas encore formellement Benjamin Griveaux et en attendant d'annoncer ses intentions au début du mois de septembre, il a rencontré deux autres candidats à la Mairie de Paris :, conseiller de Paris et député du 18e arrondissement de Paris, et, ex-conseiller de Bertrand Delanoë, Maire de Paris, et ex-conseiller de ministres socialistes et de François Hollande, président de la République.Cédric Villani et Benjamin Griveaux s'étaient revus le 22 juillet pour la première fois depuis l'audition par la commission d'investiture LREM le 9 juillet pour désigner le candidat officiel à la Mairie de Paris. Rien n'avait filtré de leur entretien.Lors de la rencontre Villani - Bournazel - Gantzer, les discussions ont abordé le thème des. Pour espérer être élu, il faut des alliances.