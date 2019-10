Naissance d'un volcan sans nom à Mayotte

« Si l’activité sismique reste globalement stable sur les dernières semaines, elle est néanmoins importante, et témoigne d’une activité volcanique toujours intense. A noter que pour de nombreuses éruptions une diminution de l’énergie sismique dissipée est observée malgré la poursuite de la propagation du magma à faible profondeur et son émission en surface. Ceci témoigne d’un milieu déjà fragilisé et fracturé moins sismogène. L’activité sismique fluctue pendant une éruption et une recrudescence de l’activité sismique est toujours possible. Ainsi des magnitudes proches de 5,0, voire plus, sont toujours possibles (...) A noter que plusieurs séismes « proches » de très faible à faible magnitude (1,3-2,8) sont toujours enregistrés entre l’essaim sismique principal et Petite-Terre, voire même sous Petite Terre ».

Bulletin de l’activité sismo-volcanique à Mayotte - Bulletin Revosima N° 6 du 1er au 15 octobre 2019.

Une première conférence pour mieux informer la population à propos du phénomène sismo-volcanique qui sévit à Mayotte depuis mai 2018 s'est tenue le 4 octobre 2019 à 16h30 dans la commune de, située sur la Petite Terre distante de 8 km de, première commune de Mayotte et siège de la préfecture, située sur la Grande Terre. Elle a présenté l'histoire volcanique de Mayotte ainsi que le bilan de la sismicité, les campagnes scientifiques et les actions à venir pour accroître la connaissance et la compréhension du phénomène, grâce aux chercheurs issus du) et du).La préfecture de Mayotte annonce que les conférences seront traduites enet enselon les communes.A Paris le 15 octobre 2019, une cinquantaine d’océanographes, géophysiciens et volcanologues se sont réunis à). Le dernier numéro de la revue du consortium, financé par l'Etat, livre les informations rendues publiques :Afin d'améliorer la connaissance scientifique à propos de ce phénomène, toute personne souhaitant témoigner, qu’elle ait ou non ressenti un séisme, peutsur le siteà l’adresse :Il en va de la prévention des risques sismiques.