Nos excuses pour l'interruption de service de Paris Tribune du 23 au 24 décembre

Madame, Monsieur,Nous vous remercions de votre patience au cours de la journée du 23 décembre et du 24 décembre 2017.Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévues et vous n'avez plus eu accès en ligne à votre site d'informations locales.Cependant, l'équipe technique a pu remettre le service en état normal, un dimanche de Noël, au milieu d'un long week-end de Noël.Nous vous présentons toutes nos excuses pour les déconvenues que cela a pu vous causer et vous remercions de votre patience pendant que nous faisions diligence pour résoudre les problèmes posés.Nous avons reçu plusieurs suggestions pour l'amélioration du service et nous travaillons pour mettre en application plusieurs d'entre elles le plus tôt possible.Nous vous remercions pour votre assistance.Après une interruption de plus de 24 heures, en plein long week-end de Noël, le site Paris Tribune est de nouveau en ligne ! Joyeux Noël !Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,Vaea Devatine.Fondatrice de Paris Tribune+33 6 43 89 07 29