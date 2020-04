Si j’étais au cabinet du Président de la République, du Premier ministre ou du ministre de l’Intérieur, voici ce que je préconiserais : organiser de nouvelles élections générales dans le respect des Institutions et de la vision du Général de Gaulle.



Vu le contexte, ce serait sage. La Constitution et les lois électorales permettent de décaler et de regrouper des élections en prorogeant des mandats et en abrégeant d’autres.