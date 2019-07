La future police municipale de Paris est là pour protéger mais pas à n'importe quel prix.

Merci de (...) passer les consignes afin qu'ils évitent le secteur Barbès (boulevard de la Chapelle) et ce dès 18 heures, les supporters Algériens ayant l’habitude de s’y rendre avant les matchs ainsi que le secteur Champs-Élysées, Grande Armée, Wagram et voies adjacentes (...) la Préfecture de police communiquera au fur et à mesure de la soirée les secteurs à éviter en raison des troubles à l’ordre public qui s’y produisent (...) si des véhicules étaient malheureusement incendiés, il conviendra que les agents se tiennent prêts à répondre à la demande de la Préfecture de Police pour le retrait des carcasses de la voie publique.

Extrait des consignes datant de la veille de la finale Algérie - Nigeria consultées par Paris Tribune.

Les agents de la Ville de Paris ont réussi à se faire entendre. Ils sont de plus en plus confrontés à la violence dans leur nouveau métier dealors qu'ils n'avaient été recruté et formé jusque là que pour faire de la prévention.Depuis la décision d'une création d'une police municipale à Paris, avec un débat sans vote au conseil de Paris au mois de février 2019, les futurs policiers municipaux de Paris seront là pour protéger les Parisiens mais en suivant les consignes. Celles-ci étaient claires pour la finale de football Algérie contre Sénégal de la CAN 2019 : les agents municipaux, futurs, devaient éviter des secteurs où des craintes de violences existaient.Dans son arrêté du 17 juillet, la préfecture de police de Paris disait elle-même(des 11 et 14 juillet, ndlr)La Ville de Paris a ainsi fait passer les consignes suivantes à l'adresse de ses agents de la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection (DPSP) :Si on ne connait pas le nombre de véhicules incendiés à Paris et dans le Grand Paris cette nuit là, ce message a le mérite d'être clair : les agents de la Ville de Paris, futurs agents de police municipale, ne sont pas encore prêts pour des opérations de maintien de l'ordre dans la capitale.En réalité, cela ne fait pas partie de leur mission.Lors du conseil de Paris de février 2019 portant la création d'un police municipale et alors que le pouvoir de police appartient au Préfet de Police de Paris,revendique. Politiquement, tout est une question de vocabulaire. Il faut surtout qu'unesoit visible.