Paris 18e : doigt coupé en escaladant la grille du centre sportif des Fillettes

A deux doigts de quitter le complexe sportif à l'horaire indiqué, il décide de rester après la fermeture. Plusieurs minutes plus tard, en décidant de partir, il y laisse un doigt.



Jeudi 11 février 2019, les membres d'un groupe de jeunes gens décident de ne pas quitter le centre sportif des Fillettes au moment de sa fermeture à 21 heures en semaine pendant les vacances scolaires. Situé 54 boulevard Ney dans le nord du 18e arrondissement de Paris, entre la Porte de la Chapelle et la Porte d'Aubervilliers, l'équipement de la Ville de Paris comporte un espace pour le Roller, le Skate et le BMX, en accès libre, gratuit et surveillé.



Les membres du groupe décident de prolonger l'utilisation des équipements municipaux dans le centre fermé. Puis au coucher du soleil, ils s'en vont en escaladant les grilles et c'est à ce moment là que l'accident se produit : dans l'escalade, le doigt de l'un d'eux est sectionné.



Alerté, l'agent d'une société de sécurité privée chargée de surveiller les lieux contacte alors la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) qui intervient aussitôt.



Le jeune homme et son doigt sont transportés à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement, qui dispose d'un service "SOS Mains" pour une prise en charge en urgence des plaies à la main chez l'adulte.