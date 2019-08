Le fait divers a été largement médiatisé : un policier est traîné sur plusieurs mètres au sol après avoir voulu forcer une voiture à s'arrêter pour un contrôle. Au petit matin le 15 juillet, à l'angle des avenues Winston Churchill et du général Eisenhower, à deux pas du commissariat de police, un automobiliste a refusé d'obtempérer. Le véhicule a fini sa course dans les grilles du Grand Palais. Son conducteur était connu des services de police. Il n'avait plus de permis valide de chauffeur VTC et il conduisait sous l'emprise de l'alcool. Le policier, blessé à la jambe, a été conduit à l'hôpital.