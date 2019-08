Paris Plage : nouvelles alertes sur la propreté de l'eau des baignades du bassin de la Villette

L'eau ne provient pas de la Seine mais de la Marne qui alimente le plan d’eau artificiel reliant le canal de l’Ourcq au canal Saint-Martin situé dans le 10e arrondissement. Ouverte de 11h à 21h, la zone de baignade sur le bassin de la Villette à l'occasion de Paris Plage est surveillée par 26 maîtres-nageurs. Elle est limitée à 2300 personnes par jour pour assurer une qualité d’eau optimale dont 500 personnes en simultané sur site. La qualité de l’eau de baignade au bassin de la Villette est constamment contrôlée mais la question de l'hygiène reste toujours d'actualité. La concentration en bactéries ne doit pas dépasser pas les seuils autorisés.



​Paris Plage au bassin de la Villette a été fermé le 24 juillet plus tôt que prévu, à 18h30, "pour cause d'eau insalubre".

Quatre jours plus tard, le dimanche 28 juillet, le bassin a été une nouvelle fois fermé par mesure de précaution, "suite à un problème de remontée d’information sur la qualité de l'eau".

Le 31 juillet, le bassin a été fermé toute la journée pour des "raisons techniques", sans d'autres précisions.



Le 2 août, Paul Simondon (PS), adjoint à la Maire de Paris chargé de la Propreté, et élu du 10e arrondissement délégué à l’Urbanisme, à l’Espace public, aux Déplacements et à la Propreté dans le 10e arrondissement, invite toute personne fréquentant le Bassin de la Villette, dans le 19e, et le Canal Saint-Martin, dans le 10e, de ne pas uriner sauvagement : cela coûte 68 euros à ceux qui se font prendre en flagrant délit.