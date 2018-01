Paris Tribune Sports avec Mohammed Djadi

"Un travail de proximité est à faire en sport au sein de Paris Tribune : le sport scolaire et des petites manifestations au niveau des stades, et il y en a beaucoup, au niveau des arrondissements de Paris et de l'île-de-France, sans oublier les grands rendez-vous sportifs au niveau national et international".

Mohammed Djadi en est sûr :La jeunesse parisienne et francilienne est issue pour partie des familles originaires du Maghreb et de l'Afrique, et dans une moindre mesure du Machrek et du Proche-Orient. Elle bénéficiera sur Paris Tribune de l'information habituelle sur la politique à travers les réunions publiques et une information nouvelle sur les sports qui rassemblent au-delà des idées et engagements politiques.2018, c'est l'année de laavec notamment la, le, laet aussi l'Egypte, le, le Nigeria, l'Arabie Saoudite et l'Iran.Journaliste en Algérie (1992-2006) et également en France (2006-2014), Mohammed Djadi a été correspondant local à Valence pour Le Dauphiné libéré avant d'intégrer à Paris la radio BEURFM et la télévision BEURTV où il co-anime l'émission. Puis c'est un retour en Algérie de 2014 à 2016 pour la rédaction en chef de AL DJAZAIRIA ONE TV et le service des sports de CANAL FRANCE ALGERIE TV.La rédaction souhaite la bienvenue et le succès à Mohammed Djadi. Ses articles sont visibles dans le #Dossier #SPORTS Pour le contacter : m.djadi@paristribune.info