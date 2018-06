Paris : élection "surprenante ou amusante" d'un nouvel adjoint à la mairie du 8e arrondissement

(...) Le vote, je ne sais pas s'il était surprenant ou amusant, je ne m'y arrête pas. Je me souviens surtout des bons moments passés avec chacun de vous, et je suis heureux de rejoindre cette équipe avec chacun de vous (...). J'essaierai de m'employer, à travers cette délégation (...), (à) une bonne communication entre les habitants, leurs désirs et les institutions politique et administrative (...), où chacun peut prendre sa place dans notre société".

(...) Je suis heureux aussi de retrouver Jeanne, car je suis convaincu que ce qu'elle fait, elle le fait pour le bien de l'arrondissement, et j'espère avec elle oeuvrer à cela (...).

André Tiloy, adjoint au maire du 8e arrondissement.

André Tiloy, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé adjoint au maire. Il est immédiatement installé.Les indemnités du nouvel adjoint ne sont pas évoquées, pas plus que le montant de l'indemnité brute mensuelle (taux, indice), ni s'il y aura un changement dans les indemnités attribuées aux autres élus rémunérés.Le nouvel adjoint élu prononce un mot de remerciement, concis, dans lequel, après avoir remercié ceux qui l'ont élu, il rend un triple hommage : à Erika Duverger"pour la qualité des événements qu'elle organisait, l'énergie qu'elle y a consacré, et le goût dont elle fait preuve" , à l'arrondissement "qui est non seulement beau et qui abrite des institutions prestigieuses", et aux habitants du 8e "des habitants exigeants et j'espère être à la hauteur de cette exigence".Il souligne également le nécessaire esprit d'équipe dont les élus doivent faire preuve :Il n'oublie pas un mot pour la Maire du 8e arrondissement :Alors que Jeanne d'Hauteserre aborde la dernière partie de son mandat avant les municipales, l'élection d'André Tiloy renforce son équipe avec de probables nouvelles propositions en direction des habitants.