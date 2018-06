Paris et la culture de l'outre-mer avec Carnaval Tropical

« La Reine du Carnaval » élue en 2018 défilera lors de la parade du dimanche 1er juillet.



Le thème de cette année est « PARIS CAPITALE DES ARTS ».



Comme l’année dernière le défilé partira du Rond-Point des Champs Elysées, pour remonter l’Avenue jusqu’à l’Avenue Georges V. Il y fera demi-tour pour redescendre jusqu’à son point de départ où se dressera la tribune du Jury.



Ce parcours est proposé pour donner une importance particulière à la culture et à la fantaisie artistique et carnavalesque des participants.



Il offre ainsi au Carnaval Tropical et en particulier aux Outre-Mer la « plus belle avenue du monde », grâce au dispositif « Paris Piéton », permettant d’accueillir hors toute circulation et en toute sécurité, le plus grand nombre de spectateurs, qui pourront profiter des costumes, chorégraphies, musiques et chars élaborées pour l’occasion et qui portent également les cultures et patrimoines des ultramarins.



Une tribune sera dressée près du Rond-Poind des Champs Elysées. Elle accueillera les personnalités et invités, ainsi que le Jury de sélection, qui jugera les groupes et musiques.

A l’issue de leurs prestations, il sera décerné différents trophées dont ceux de la Fédération et celui du Meilleur Groupe par la Ville de Paris.



La mairie prévoit également deux tentes pour les interviews : l'une près de la tribune d’honneur et l'autre, au même endroit, pour le maquillage pour préparer les interviews.



Source : communiqué de l'Hôtel de Ville de Paris.

La culture des outre-mers est riche et variée et un carnaval n'est pas suffisant. Mais par ce biais, Paris "veut montrer la créativité artistique des groupes et le rayonnement mondial de la capitale".Avec la Délégation Générale à l’Outre-Mer, la Mairie de Paris l'annonce : "36 groupes de carnavaliers de Paris, d’Ile-de-France, des Outre-Mer (3 groupes de Martinique, un de Guadeloupe, un de Guyane, un de Polynésie Wallis et Futuna) et de l’étranger (du Royaume Uni, de Bolivie et d’Equateur) défileront sur la plus belle avenue du monde entre le Rond-Point des Champs Elysées et l’Arc de Triomphe".