Paris : incendie et grosse frayeur sur le chantier de la Samaritaine

Le chantier de la Samaritaine a fait l'objet d'une âpre bataille juridique de 2012 à 2015 entre, d'une part, des associations et des riverains, et d'autre part, La société Grands Magasins de La Samaritaine et la Ville de Paris.



La Mairie de Paris accorde deux permis de construire le 17 décembre 2012 portant sur la restructuration et la reconstruction des anciens magasins de La Samaritaine : le n°2 inscrit au titre des Monuments Historiques, îlot Seine actuellement le bâtiment Sauvage, et le n°4, îlot Rivoli actuellement le bâtiment Rivoli.



Deux recours en annulation des arrêtés de permis de construire sont déposés devant le Tribunal administratif de Paris.



Le 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris rejette le recours en annulation dirigé contre le permis de construire autorisant la restructuration de l’ancien magasin n°2 côté Seine. Le permis de construire devient définitif.



Concernant le recours contre le deuxième arrêté de permis de construire, le Tribunal administratif de Paris l'annule le 13 mai 2014 : la démolition partielle de l’ancien magasin n°4 et la reconstruction d’un bâtiment contemporain conçu par l’agence d’architecture SANAA sur la rue de Rivoli n'est plus possible.



La société Grands Magasins de La Samaritaine et la Ville de Paris font appel de ce jugement. Le 5 janvier 2015, la Cour administrative d’appel de Paris rejette leurs requêtes. La Samaritaine et la Ville de Paris forment un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.



Dans un arrêt du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat annule la décision de la Cour administrative d’appel et valide le deuxième permis de construire.



Les travaux démarrent au début de l'été 2016.



La nouvelle Samaritaine, côté Seine dans le bâtiment Sauvage, accueillera un hôtel de luxe de 72 chambres et suite avec une vue imprenable sur la Seine, l'hôtel Palace « Cheval Blanc », enseigne du groupe LVMH ; dans le bâtiment Verrière / Plateau, elle accueillera une crèche de 80 berceaux ainsi que des bureaux ; elle accueillera enfin 96 logements sociaux : dans le bâtiment Plateau ainsi que dans le bâtiment Rivoli donnant sur la rue de l'Arbre Sec, pour lequel un accord est intervenu entre La Samaritaine et Paris Habitat.