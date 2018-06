Paris : la carte des no go-zone pour les rats

"Avec près 6 500 utilisateurs uniques en 24h, cet outil est une preuve supplémentaire de l’urgence d’agir pour lutter contre la prolifération des rats à Paris".

L'équipe de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement.

"Ces caractéristiques font du rat un réservoir efficace pour la dissémination des agents pathogènes dans l'environnement qui permet leur transmission à l'Homme et aux animaux domestiques".

Vers une surveillance des zoonoses associées aux rats (Rattus norvegicus) par Florence Ayral.



Rats dans le 17e arrondissement : déjà plus de 770 signalements vérifiés du 11 au 12 juin 2018. Le maire du 17e arrondissement Geoffroy Boulard n'hésite pas à prendre la pose en costume cravate et gants blancs avec, à la main, des rats morts. Avec ses équipes, il s’engage à mettre à jour la carte des interventions des services centraux de la Ville de Paris dans le 17e arrondissement suite aux signalements des rats, vivants ou morts, par les Parisiens, sur le site signalerunrat.paris ou par téléphone au 01.44.69.17.86.Sur les plus de 770 signalements vérifiés, la carte interactive dans le 17e arrondissement signale également 50 cadavres dans l’espace public.Les populations de rats se développent en milieu urbain car elles ont besoin d’un abri et de nourritures afin de s’établir. Leur densité serait plus élevée dans les zones défavorisées compte tenu de l'état de habitat. Le statut socio-économique du tissu urbain serait également un indicateur de la densité des rats et un indicateur de l'exposition à l'homme.Alors que la part des cas de transmission de maladies attribuables aux rats n'est pas connue, "le système immunitaire du rat permet le maintien et l’excrétion des virus".