Paris : nouvelle évacuation de migrants porte de la Chapelle par la Ville et l'Etat

"Nous serions d'ailleurs favorables, nous Parisiens, à ce que chaque département contribue à hauteur de 4 places pour 1.000 habitants en matière d'hébergement d'urgence."

Ian Brossat (PCF), adjoint au logement, Conseil de Paris, mars 2018.

La Ville de Paris souhaite créer dans chaque arrondissement des places d'hébergement. Il est exact qu'elle dispose de biens immobiliers qui peuvent être utilisés, d'autant que son objectif "est en effet de ne jamais laisser de bâtiments sans usage dans le contexte de grande tension sur le foncier parisien".La collectivité contribue à hauteur de "5 places d'hébergement d'urgence pour 1.000 habitants", explique Ian Brossat (PCF), adjoint au logement, au conseil de Paris du mois de mars. Il veut voir ce chiffre baisser pour répartir les efforts entre l'Etat, la Métropole du Grand Paris et les autres départements :L'Hôtel de Ville apporte actuellement les dernières touches à son projet de nouveau centre d'hébergement pérenne dans la caserne Exelmans, pour les femmes isolées et les familles.Située au 51 boulevard Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris, la caserne appartient à la Ville de Paris, laquelle avait souhaité anticiper la fin du bail accordé à l'Etat pour la transformation du lieu, dans un premier temps, en logements sociaux avec des équipements publics.L'Etat aurait pu conserver la caserne Exelmans jusqu'en 2019 pour loger dans Paris des militaires de l'opération Sentinelle logés en-dehors de Paris, à savoir à Saint-Denis (93), à Nogent (94) et à Vincennes (94). La Mairie de Paris assure qu'elle a à coeur "l'amélioration des conditions de logement des soldats dans le cadre de l'opération Sentinelle" et que "le dialogue est constant avec le Ministère de la Défense". L'Etat doit quitter les lieux en septembre 2018.Le député et conseiller de Paris Claude Goasguen , précédent maire du 16e arrondissement, proposait la caserne Exelmans pour accueillir le premier centre d'hébergement provisoire dans l'arrondissement, en remplacement du projet de l'Allée des Fortifications choisi par l'Hôtel de Ville avec l'accord de l'Etat.Celui-ci demande à l’association Aurore d’être le maître d’ouvrage de ce nouveau programme d’hébergement, sur"une emprise à usage d’hébergements, allée des Fortifications entre la Porte de Passy et la Porte de la Muette". Le contrat d’occupation du domaine public est signé en décembre 2015, à titre gracieux, car concourant à la satisfaction d’un intérêt général, entre l'association Aurore et la Ville de Paris. Sa durée est de 5 ans. L'ouverture du futur centre d'hébergement à la caserne Exelmans est prévue à l'horizon 2020.