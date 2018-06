Paris : un mort dans un centre d'hébergement « La Mie de Pain »

En fin de matinée le lundi 18 juin 2018, une personne est découverte sans vie dans le centre d’hébergement « La Mie de Pain » situé 18 Rue Charles Fourier dans le 13e arrondissement de Paris.



Les circonstances de la mort du résident ne sont pas connues. Il s’agirait d’une mort naturelle.



Le centre d'accueil de jour et d'hébergement de « La Mie de Pain », association reconnue d’utilité publique, porte assistance aux hommes de plus 18 ans, sans domicile, accueillis, nourris et hébergés de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite, à partir de 17h en semaine et à partir de 14h en fin de semaine.



Le centre permet de les domicilier et de monter les dossiers de demande pour le RSA, avec comme objectif l'accompagnement, notamment avec des conseillers, vers une insertion professionnelle réussie et une solution de logement durable.