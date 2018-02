Porte de Versailles : la Polynésie française à l'honneur au Salon de la Gastronomie des outre-mers

VENDREDI 2 FEVRIER

SAMEDI 3 FEVRIER

DIMANCHE 4 FEVRIER

11h :(repas traditionnel tahitien) préparé par Tetoa Aupari et Nicki Verghnes.13h30 : Animation de Bénédicte Sauvage, chef pâtissière du Coco’s à Punaauia ((Tahiti).17h : Animation de Nicolas Baretje, chef à bord du Haumana, bateau de croisière de luxe entre Bora Bora et Taha’a l’île vanille.11h : Animation de Bénédicte Sauvage, chef pâtissière du Coco’s à Punaauia (Tahiti).13h30 : Animation de Nicolas Baretje, chef à bord du Haumana, bateau de croisière de luxe entre Bora Bora et Taha’a l’île vanille.17h :(repas traditionnel tahitien) préparé par Tetoa Aupari et Nicki Verghnes.20h : Animation du chef Teheiura (nocturne jusqu’à 22h).11h : Animation des chefs Nicolas Baretje et Teheiura.13h30 :(repas traditionnel tahitien) préparé par Tetoa Aupari et Nicki Verghnes.17h : Animation de Bénédicte Sauvage, chef pâtissière du Coco’s à Punaauia (Tahiti).Chacune de ces animations sera précédée d’une prestation de danse et musique du groupe Kearena.Sur place, vous pourrez admirer aussi le travail d’Alann POILVET, Jason HO et Tehuiarii PAPAURA, trois élèves du lycée hôtelier de Tahiti qui ont déjà été distingués dans des concours internationaux en Asie et dans le Pacifique.L'espace de la Polynésie française accueille aussi les sociétés Nana’o Verres (verres gravés) et Comptoir des ambiances (vaisselle aux motifs polynésiens), ainsi qu’une importante délégation de la chambre d’agriculture de Polynésie française, dont sa présidente Yvette Temauri, venue à Paris avec des produits du fenua (pays, territoire, en tahitien, ndlr).Source : Délégation de la Polynésie française à Paris.