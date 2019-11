Portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés

Créateurs d'émotion

« Les Portes ouvertes favorisent les échanges entre les artistes et le public. Une belle énergie se dégage de cette manifestation chaleureuse. Chacun y trouve son compte : les artistes sortent de la solitude de leurs ateliers, quant aux visiteurs, ils appréhendent mieux la démarche et la réflexion des artistes » explique René Celhay, Président de l’Association des Ateliers du Père Lachaise Associés.



En décembre, 25 artistes (peintres, graveurs, sculpteurs ou photographes) exposeront leurs œuvres singulières et offriront un panorama riche de la création contemporaine.

Leurs ateliers sont disséminés dans le 20e arrondissement de Paris, autour du Père Lachaise, des lieux parfois atypiques qui permettent de redécouvrir le quartier sous un jour nouveau.