Présidence de l'Autorité polynésienne de la concurrence : Jacques Mérot perd sur l'urgence du référé suspension

Sur la perte de rémunération expliquée par Jacques Mérot :

Sur le fonctionnement de l'Autorité polynésienne de la concurrence :

« la situation a été créée par le comportement de l’intéressé » ; « inversement il y a urgence à ne pas suspendre les décisions de démission d’office alors que celle-ci a été sollicitée par l’ensemble des autre membres de l’APC, qui ne serait alors plus à même de poursuivre sa mission ».

La procédure est avant tout écrite. Ce qui est écrit n'est pas forcément dit à l'oral lors des plaidoiries.Maître Vincent Dubois a communiqué son mémoire en défense le jour même de l'audience et dans sa plaidoirie, il ne parle pas des arguments ayant permis au Juge des Référés d'affirmer que la Polynésie française a annoncé maintenir la rémunération de Jacques Mérot au-delà de ses congés annuels, et jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine.Dans sa plaidoirie, Maître François Mestre ne parle pas non plus de cet engagement pris par la collectivité d'outre-mer envers son client Jacques Mérot.Maître François Mestre a évoqué à la fin de sa plaidoirie « un problème de relations humaines (...) plus qu’une mésentente » entre le Président de l'APC Jacques Mérot et un rapporteur, et ses conséquences sur le fonctionnement administratif de l'APC - sur le respect des délais - pour expliquer rapidement le pourquoi de l'accusation jugée non fondée d'impartialité d'un rapporteur envers le Président.Maître Vincent Dubois n'en parle pas à l'oral.C'est le Juge des Référés qui résume dans l'ordonnance la position de la Présidence sur ce point :