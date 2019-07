Présidentielles 2022, le premier candidat du Parti Socialiste est connu.

L'objectif est de relancer le Parti Socialiste.



En 2019, le Parti Socialiste fait le pari de retrouver une ligne idéologique claire aidé en cela par la baisse de popularité présumée et espérée de La République En Marche après les élections municipales 2020. C'est l'analyse de la direction du PS dont le premier secrétaire Olivier Faure, député, a été élu en mars 2018 par un vote des 100.000 militants annoncés à jour de leur cotisation, face à Stephane Le Foll, Emmanuel Maurel, et Luc Carvounas. Elle se prépare pour organiser la relève, révèle France Inter : une réunion s'est tenue à huis-clos au Sénat pour décider du nom du candidat socialiste pour l'élection présidentielle de 2022.



En avril 2017, à l'élection présidentielle, le candidat investi par le Parti Socialiste obtient au premier tour 6,36 % des suffrages exprimés avec 2.291.565 voix. En grande difficulté financière, le PS vend son siège au groupe Apsys, promoteur et gestionnaire de centres commerciaux, pour 45,55 millions d’euros en décembre 2017.



Le PS est à la cinquième position juste derrière La France Insoumise (19,58 % des votes exprimés, 7.060.885 voix).

Comme à gauche, la droite est divisée entre Les Républicains (20,01 % des suffrages exprimés soit 7.213.797 voix) et le Front National devenu depuis le Rassemblement National (21,3 % des suffrages exprimés soit 7.679.493 voix).

En tête au premier tour, Emmanuel Macron obtient 24,01 % des suffrages exprimés avec 8.657.326 voix.