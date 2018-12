Présidentielles en Libye : Seif al-Islam Kadhafi serait le seul à pouvoir ramener la paix

"La vérité est reconnue par les Européens et les Américains eux-mêmes (...) des articles de presse ont menti au monde en déclarant que l’Etat Libyen avait tué des milliers de manifestants, et ont dit que nous avions bombardé des populations avec des avions. Le monde sait maintenant que tout cela n’était que mensonge, l’organisation « Human Right Watch » a reconnu que ces informations étaient fausses, Amnesty international a également indiqué que c’était faux, tout comme le Pentagone qui à fait une enquête interne et a souligné que c’étaient de fausses informations".

Seif el-Islam Kadhafi est soucieux mais optimiste : en dépit desur ce qui s'est passé en Libye en 2011, il est candidat aux élections présidentielles début 2019.N'ayant joué aucun rôle politique dans le pays à partir de 2008, il revient à Tripoli au moment des événements en février 2011. La Cour Pénale Internationale (CPI) n'est pas de cet avis et elle lance en juin 2011 un mandat d'arrêt à son encontre pour crimes contre l'Humanité commis en Libye en 2011.En juillet 2011, il affirme dans un entretien exclusif au journal algérien El Khabar :La CPI poursuit du même chef trois hommes mais seule l'affaire demeure contre Seif al-Islam Kadhafi, fait prisonnier par une milice libyenne en novembre 2011 : l'affaire contre son père Muammar Kadhafi est close le 22 novembre 2011, à la suite de son décès, et l'affaire à l’encontre d’Abdullah Al-Senussi est déclarée irrecevable le 11 octobre 2013.Seif al-Islam Kadhafi est libéré, par les milices qui le détenaient dans l'ouest du pays, en juin 2017. La situation en Libye est plus que jamais catastrophique. Emmanuel Macron vient d'être élu Président de la République Française et il est favorable à des élections, et ce d'autant plus qu'aucune entreprise française n'a obtenu les contrats pourtant promis par les différents gouvernements Libyens sous la présidence de François Hollande. Un changement de cap en 2019 pourrait favoriser le lancement d'appels d'offres internationaux auxquels pourront participer des entreprises françaises, en toute transparence. Tout le pays est à reconstruire et la Libye a toujours les moyens sonnant et trébuchant de ses ambitions.