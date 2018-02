Quarts de finale de la Coupe de France : le match PSG - OM sous haute sécurité

La Préfecture de police de Paris met en garde les supporteurs de l'OM et du PSG et organise des interdictions :



"La tribune visiteur du Parc des Princes sera exclusivement réservée aux 400 supporters de l’Olympique de Marseille dans le cadre d'un déplacement organisé par leur club. Ils seront encadrés par la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de Police depuis leur arrivée en bus et jusqu’au parc des princes. Ils devront être munis de leur billet".



Sont interdits "la circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel et dont le comportement est susceptible d'occasionner des troubles pour l'ordre public ainsi que des personnes se prévalant de la qualité de supporter ou se comportant comme tel et dont le comportement provoque un trouble à l'ordre public".



Est également interdite "l’introduction dans l’enceinte du stade de bouteilles en verre, alcool et artifices divers (fusées, pétards, fumigènes, produits inflammables) est prohibée. Dans ce cadre, avant même l’ouverture des portes, les tribunes feront l’objet d’une fouille approfondie. Toute personne tentant d’introduire ce type de matériel sera interpellée et présentée à l’autorité judiciaire".



Sont aussi interdits "l’introduction, la détention et le transport de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre, ainsi que l’introduction, la détention et le transport de boissons alcooliques et leur consommation sur la voie publique" ; à l'exception des "résidents, qui pourront justifier de cette qualité par tous moyens, ainsi que dans les parties du périmètre régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires".



La circulation et le stationnement seront interdits aux abords du Parc des Princes, dans quelques rues (voir ci-dessous et la photo), du mercredi 28 février 2018 à 17 heures au jeudi 1er mars 2018 à 00 heures 15.