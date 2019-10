Madame le Maire, si vous voulez entendre mes réponses, laissez-moi parler !

Didier Lallement, préfet de police de Paris à Anne Hidalgo, maire de Paris.

Il se trouve qu'en tant que Maire de Paris j'ai aussi quelques responsabilités en matière de sécurité (...) Non, la situation ne s'est pas améliorée dans la capitale. Elle ne s'est pas améliorée. Il y a des quartiers entiers où cette situation est de plus en plus intenable (...) Partout, partout, la situation s'est détériorée.

Anne Hidalgo, maire de Paris, à Didier Lallement, préfet de police de Paris.

Au conseil de Paris, il est souvent difficile de ne pas être coupé dans son intervention. C'est l'aventure qui est arrivée aulors des questions d'actualité de 14h45 à 16h50 le mercredi 2 octobre 2019. Parmi elles, celles concernant la sécurité publique et les victimes des violences policières ont produit un effet inattendu. Le Préfet commence à peine à parler lorsque laintervient, comme souvent à son habitude, pour commenter ce que vient de dire l'interlocuteur, et dans le cas présent il s'agit du représentant de l'Etat. Sa réponse, après un bref instant de réflexion, ne s'est pas faite attendre.C'est la première fois que la Maire de Paris se voit recadrée publiquement par un Préfet de police. Par sa réponse, le Préfet de police de Paris rappelle à l'ordre Anne Hidalgo concernant son comportement qu'il juge comme étant inapproprié. Il s'agit pour Didier Lallement de remettre dans le droit chemin la Maire de Paris qui a par ailleurs seule la qualité de police de la séance.Anne Hidalgo est visiblement déroutée par la répartie et comme souvent dans les réactions humaines, ce qui est perçu comme une attaque est généralement suivi par une contre-attaque, selon l'adage vieux comme le monde", ce qu'elle fait après avoir pris un temps plus long de réflexion.Les conseillers de Paris sont mal à l'aise. Indépendamment de l'échange musclé entre la Maire de Paris et le Préfet de police, la réponse d'Anne Hidalgo pourrait dans certains cas s'appliquer à sa gestion de la Ville, dans le cadre de ses compétences voire même dans ses initiatives. Elle en profite pour rappeler sa décision phare de création d'une police municipale comme si celle-ci pouvait être opposée à la police nationale. Puis elle donne la parole à son adjointe à la sécurité à l'issu d'un exposé suivi d'un long blanc : un ange est passé.Ce n'est pas la première fois que les élus de l'opposition critiquent le fait d'être coupé pendant leur intervention par les membres de l'exécutif municipal, mais là, il s'agit du représentant de l'Etat au conseil de Paris. La veille, lors des hommages rendus à, les conseillers de Paris avaient tous salué le respect de l'ancien Maire de Paris vis-à-vis de chacun et des idées de chacun : les uns pour indiquer, sans le dire directement, le peu de respect de la majorité municipale envers son opposition, les autres pour souligner, également de façon détournée, le fait que certains, c'est-à-dire eux, sont plus respectueux que d'autres.Suite au recadrage en direct, et contrairement à d'autres séances, personne n'a évoquéde toute action mais il était dans toutes les têtes.