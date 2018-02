Recherche et interpellation à Paris d'un individu armé devant des écoles

A 8 heures ce mardi 13 février 2018 matin, un homme est aperçu devant plusieurs établissements scolaires de l’est parisien, où il attire l’attention par son comportement.



Prévenus par les responsables de ces établissements, les services de police se mobilisent pour retrouver la trace de l’individu en cause, l’interpeller et élucider les motifs de sa présence et de son attitude.



Le recteur de l’académie de Paris diffuse des consignes de vigilance aux entrées et aux abords des établissements ; les services de la préfecture de police se mobilisent également à proximité des établissements.



A la mi-journée, et après échanges entre le préfet de police et le recteur, aucune consigne de confinement général n’est donné.