Refuser l’œuvre de Jeff Koons ? C'est le bouquet !

Jeff Koons nous a fait une fleur !

Les créateurs dérangent. Ils ont été incompris. Certains d’entre eux sont passés à la postérité. Mais c’est grâce à eux que les arts ont progressé et que l’histoire de l’art s’est écrite.



Jeff Koons a inventé une écriture, une expression, un style propre, alors que « tout » avait déjà été fait, qui correspond à l’époque. Ce cadeau fait par le Maitre à la ville de Paris témoigne du rayonnement millénaire de notre cité mais aussi du soutien mondial pour les épreuves qu’elle a subies.



Cette sculpture est noble par les intentions qu’elle véhicule, par son ampleur, par sa beauté novatrice et par ses matériaux. Une telle œuvre ne « cachera pas la tour Eiffel » mais sera un vrai « plus » au contraire pour le site. Une mise en musique supplémentaire.



Ceux qui dénoncent l’outrance de cette installation devant le Palais de Tokyo ne comprennent pas que l’art se doit d’être outrancier. Sinon gare à la platitude !



Un grand artiste, comme Jeff Koons, est une incitation à la réflexion artistique. Il attire ou repousse. Mais il fait réfléchir. Ce qui est bon pour les jeunes artistes et pour le mouvement.



On se rappelle les colonnes de Buren qui, à l’instar des tulipes de Koons, avaient créé à l’époque une fantastique polémique. Certains hurlaient à la défiguration d’un haut-lieu parisien, le Palais-Royal. Aujourd’hui les colonnes de Buren font partie de notre patrimoine culturel et attirent de plus en plus de visiteurs, on commence à parler d’œuvre majeure, bientôt de chef d’œuvre.



On peut penser que les tulipes de Jeff Koons connaîtront la même destinée. On doit se réjouir que ce grand artiste vienne enrichir notre grand et beau patrimoine culturel à Paris avec cette très belle œuvre colorée. Comme nombre de monuments et d’œuvres d’art, ces tulipes seront la lanterne qui perpétuera le souvenir des heures sombres de novembre 2015, comme par exemple les sculptures parisiennes de Zadkine pour la shoah. Il faut noter que ces sculptures du Maître russe avaient elles aussi créé la polémique en leur temps.



L’incompréhension de l’art nouveau et de l’enrichissement du patrimoine par l’art contemporain est une histoire qui se répète constamment depuis des siècles et qui pointe du doigt les esprits tristes, chagrin, sans imagination, sans curiosités, tournés vers le passé.



Merci monsieur Jeff Koons !!!



Signé : Pascal Robaglia.