Réouverture du Théâtre Impérial du Châtelet avant les Journées Européennes du Patrimoine

(les travaux dans les studios A et B, les régies, les poursuites et la cabine de projection, ainsi que des passerelles salle / scène modifiés, les locaux publics améliorés avec la réfection de la signalétique, la restructuration des sanitaires, le travail sur les couvertures, avec la réfection à neuf des parties abîmées de la couverture zinc, de l’ensemble des chéneaux en plomb et du cheminement technique sur la toiture bombée, l’ensemble des couvre-joints a été repris, les tabatières en fonte ont été remplacées et la protection contre la foudre révisée tandis que les couvertines plombs au-dessus des masques de lion et les fixations de la crête de la toiture du corps central ont été restaurés, sans oublier le remplacement intégral du système de pilotage scénique - logiciel de gestion - et des réseaux scéniques - son, video, éclairage, gradateurs, ...),



Des interventions ont aussi été réalisées sur chacune des. Parmi les nombreuses interventions des ouvriers et des ingénieurs,laa bénéficié d'une importante restauration patrimoniale, la consolidation et la restauration des corniches et bandeaux, la réparation ponctuelle des pierres, l’application ponctuelle d’une patine d’harmonisation et la mise en lumière desL'un des joyaux de l'architecture parisienne est à voir et à revoir !