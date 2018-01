Rétro 2017 : Neymar Jr doit faire gagner la Ligue des champions au PSG

En 2011, le PSG est acheté par Qatar Sport Investment, fonds appartenant au Président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier dépense près de 100 millions d'euros pour s'emparer de la totalité des actions auprès de Colony Capital. En six ans, le club de la capitale française est rentré dans le cercle des clubs de foot les plus riches en Europe aux côtés d'institutions comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou le Bayern Munich.



Pour l'exercice 2015-2016, le club d'Al-Khelaifi enregistre 542 millions d'euros de revenus, soit autant que les 15 autres clubs de ligue 1 réunis. Ce sont surtout les sponsors et la publicité (150 millions) qui lui rapportent le plus en 2016 devant les droits télé (124 millions d'euros).



Pour la saison sportive 2017-2018, le budget du PSG s'élève à 540 millions.



Avec l'arrivée de Neymar, le PSG espère bien renégocier le contrat à la hausse qui le lie jusqu'à 2022 avec l'équipementier Nike. Pour 2018, le PSG souhaite un contrat plus consistant sachant que le club anglais de Chelsea détient le record avec 70 millions d'euros annuels avec la marque américaine spécialisée dans les articles de sport.



Quatre fois champions de France en six ans depuis la prise en main du boss Qatari Al-Khelaifi, le PSG a fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. Il dépense 691 millions d'euros entre 2010 et 2016. Il débourse 64,5 millions pour Edinson Cavani et 43 millions pour Javier Pastore.