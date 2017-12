Risque de pluie verglaçante en Ile-de-France

Malgré température inférieure à 0°C, certaines pluies restent liquides : ce sont les pluies verglaçantes dont les gouttes d'eau gèlent instantanément en rencontrant un obstacle, comme les routes et les chemins, causant du verglas.



Météo France peut déduire à l'avance une pluie verglaçante sur un large territoire comme l'Ile-de-France grâce aux observations relevées par des stations météorologiques automatiques et les échos des radars météorologiques.



Sinon, seules des observations humaines peuvent confirmer directement la présence de pluie verglaçante.



Les épisodes de verglas, à la condition d'être prudent, fournissent aux amateurs et professionnels des occasions en or pour photographier et filmer les effets de la nature en ville.