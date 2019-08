Rixes et incendie criminel à Paris Plage

Une bagarre entre une quinzaine de personnes a eu lieu à Paris Plage au niveau du Quai des Célestins dans le 4e arrondissement de Paris. Le 24 juillet 2019 vers 20 heures, en face de la cabane du régisseur, une rixe éclate et les individus se lancent des transats au visage. La police, présente au moment des faits à Paris Plage, prête main forte aux agents de la Ville de Paris, futurs policiers municipaux.

La confrontation se solde par une blessure au visage pour l'un des agents de l'équipage municipal composé de trois personnes.



Un peu plus tôt le même soir, vers 18 heures, un groupe de quinze personnes s'en sont pris à un homme. Les agents de la Ville de Paris arrivent à disperser le groupe.

Ce n'est pas le cas lorsque quelques instant plus tard, une deuxième rixe éclate entre le groupe précédent et un autre groupe de personnes. Là, la police nationale intervient pour disperser les chercheurs de bagarre.