Rugby : le Maroc bat l'Algérie et s'adjuge le trophée Tri-Nations Maghreb 2017

Deux éditions du tournoi Tri-Nations le samedi 23 décembre 2017 et deuxième titre consécutif pour l'équipe marocaine.

A Oujda, ville frontalière avec l'Algérie, le Maroc bat son voisin sur le score de 20 à 13, et s'adjuge du trophée Tri-Nations Maghreb 2017.



Après sa première victoire contre la sélection tunisienne, le Maroc vient d'enlever le trophée et conserve son titre obtenu lors de l'édition d'Oran (Algérie) en 2016.



L'événement auquel ont assisté respectivement le président de l'instance internationale et Bernard Laporte le patron de la fédération française de cette discipline, s'est déroulé en trois matches dirigés par cinq arbitres de haut niveau international.



En match d'ouverture, la sélection Marocaine a battu le XV Tunisien sur le score de 17-16, alors que l'Algérie a dominé la formation tunisienne sur le score de 36-13.



Cette deuxième édition du Tri-Nations Maghreb a connu un succès sur le plan organisationnel et a été organisée conjointement par la fédération organisatrice du Maroc rugby, Rugby Afrique et World Rugby.