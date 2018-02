SDF Hébergement SAMU : la Ville de Paris en compétition avec l'Etat

« ​ Ça se passe au niveau de l’État. Nous n’avons pas d’autorisation pour engager des dépenses et il y a une pression budgétaire qui fait que les moyens suffisants ne sont pas là »

Eric Pliez, président du Samu social le 29 novembre 2017.



Pour l'institution chargée du 115 pour trouver un place en hébergement d'urgence la nuit, toutes les annonces vont dans le bon sens. Pour elle, 600 places manquent chaque nuit à Paris, fin 2017. La Mairie de Paris a ainsi organisé son propre test dans le 10e arrondissement faisant état d'environ 450 personnes non mises à l'abri dans ce seul arrondissement, une nuit début 2018. Qui dit vrai ?



L'Hôtel de Ville de Paris annonce également dans la foulée l'organisation de sa première « Nuit de la solidarité » le 15 février 2018 pour compter plus précisément que le Samu social lui-même et que ses agents dans le 10e arrondissements « les personnes en situation de rue avec pour but d’améliorer les réponses qui leur sont apportées et qui engagent l’ensemble des Institutions », dont l'Etat.



La préfecture de région Ile-de-France, elle, communique sur le nombre de places supplémentaires à Paris et en Ile-de-France pour faire face à la vague de froid, comme chaque année.



L'Etat, par la voix du Préfet de région Cadot a annoncé une augmentation de 3 200 à 4 600 places supplémentaires portant le chiffre à 140 000 places disponibles en Ile-de-France représentant un effort de plus d'un milliard d'euros par an.



Il existe une solution non étudiée par la Mairie de Paris pour abonder le budget du Samu social dans la capitale : que les conseillers de Paris reversent une partie de leurs indemnités pour augmenter les moyens du Samu social et le nombre de places d'hébergement pour les sans-abri.



