Un départ à l’étranger, c’est la perspective d’un enrichissement culturel et linguistique bénéfique pour son avenir. Le choix du type de séjour, de la destination et de l’organisme est capital pour un séjour linguistique réussi. Pour votre séjour linguistique, appuyez-vous sur les experts du secteur !Les 21 exposants du salon proposent des formules adaptées à tous les profils et à tous les objectifs, qu’ils soient scolaires, professionnels ou personnels, dans plus de 100 destinations. Tous sont labelliséspar l’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. Ils s’engagent sur : l’information avant le séjour, la disponibilité d’un interlocuteur 24h/24h, l’encadrement, le transport, les cours, les activités, l’hébergement, le suivi pendant/après le séjour.Présentez-leur votre projet de mobilité et concrétisez-le grâce à leurs conseils avisés.Des conférences ont lieu toute la journée pour vous accompagner :7-17 ans : quel séjour linguistique pour mon enfant ?13-18 ans : 3 à 10 mois en collège/lycée à l'étranger+ 16 ans : bien choisir son test de langue+ 18 ans : jobs et stages en entreprise à l'étranger+ 18 ans : séjours au pair à l'étranger+ 18 ans : étudier, travailler au Canada – les conseils de l'Ambassade du Canada.Tous âge : des pistes pour financer mon séjour linguistique.