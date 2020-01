Salon des séjours linguistiques et voyages scolaires au Lycée Henri IV de Paris

Apprenez une langue, découvrez une culture pour vous ouvrir au monde… Go ! Tentez l’aventure à l’étranger ! Préparez votre projet de mobilité : le choix de la destination, la formule et l’organisme sont déterminants.



Participez au 9e Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires samedi 7 mars 2020 au lycée Henri IV de Paris et trouvez le séjour de vos rêves. Tous les exposants sont labellisés « Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs.



Découvrez toutes les formules et destinations : immersion en famille, écoles de langues, voyages scolaires éducatifs, cours et activités, jobs et stages, séjours au pair, séjours sport et langues...et plus de 100 destinations ! Les exposants vous guideront vers le meilleur choix de séjour en fonction de votre profil, de vos objectifs et de vos envies.



Un séjour linguistique à chaque étape de votre vie. Quel que soit votre âge, votre objectif et vos envies, venez organiser votre mobilité. Des conférences ont lieu toute la journée pour vous accompagner :

• 7-17 ans : bien choisir son séjour linguistique

• 13-18 ans : 3 à 10 mois au collège/lycée à l’étranger

• +18 ans (étudiants, jeunes actifs, professionnels) : les jobs et stages en entreprise à l’étranger, les séjours au pair, partir étudier ou travailler au Canada (les conseils de l’ambassade)

• Pour tous les âges : quel test de langue choisir, des pistes pour financer mon séjour linguistique.