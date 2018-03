Sens de l'humour : Anne Hidalgo répond à sa façon à la question chez Canteloup

« Ah, mais ça me fait beaucoup rire, là, j'en pleurais de rire, mais bon, ça me fait beaucoup rire, et puis je pense que c'est, voilà, c'est aussi une façon d'exprimer ce qui se passe dans la vie politique, c'est pas toujours d'une grande subtilité, mais c'est très, très drôle ! »

Anne Hidalgo, Maire de Paris, Chez Canteloup sur TF1 le 23 mars 2018.

Dans les sketch diffusés, Nicolas Canteloup parodie. Il la met en scène avec toute sorte d'engins et d'animaux qui la renversent à vive allure , comme dans les cartoons américains. Nikos Aliagas lui pose la question :Anne Hidalgo répond :Anne Hidalgo n'hésite pas également à se moquer de Ségolène Royal, emboitant le pas au célèbre humoriste et imitateur, qui, chaque jour, fait rire la France entière, dans la revue de presque de Nicolas Canteloup dans la matinale sur Europe 1 et dans C'est Canteloup en soirée sur TF1. Nicolas Canteloup revisite avec impertinence l'actualité avec des parodies, des détournements d'interviews, etc...L'humour est précieux ; presque tout le monde y est sensible. Le rire améliore l'humeur, apaise les tensions et le stress. Aimant se faire rire elles-mêmes, les personnes ayant le sens de l'humour comprennent l'importance de faire rire les autres. S'acceptant mieux que les autres comme elles sont, elles seraient plus créatives et se sentiraient plus heureuses dans la vie.