Taputapuātea reconnu patrimoine mondial en tant que paysage culturel

La demande de protection en tant que patrimoine mondial a un coût. Au vu du patrimoine exceptionnel du site, la demande du gouvernement de la Polynésie française et du gouvernement central à Paris, au Centre du patrimoine mondial, a été acceptée.



Taputapuātea est un paysage culturel, terrestre et marin, sur l’île de Raiatea dans la partie des îles Sous-le-vent dans l'archipel de la Société. Raiatea est au centre du « Triangle polynésien », dont les sommets s'appellent, au nord, Hawai'i (les actuelles îles Hawaï), à l'est, Rapa Nui (l'actuelle Ile de Pâques), et au sud-ouest, Aotearoa (l'actuelle Nouvelle-Zélande), au milieu du vaste océan Pacifique.



Au cœur de l'ensemble Taputapuātea se trouve un centre politique, cérémoniel, funéraire et religieux : le marae de Taputapuātea. Cet ensemble est positionné à l’extrémité d’une péninsule qui s’avance dans le lagon entourant l’île ; le bien Taputapuātea comprend deux vallées boisées, une partie de lagon et de récif corallien, et une bande de pleine mer (voir photo).



Les marae sont des espaces sacrés, cérémoniels et sociaux, que l’on rencontre partout en Polynésie. Dans les îles de la Société, les marae ont pris la forme de cours pavées quadrilatérales, avec une plateforme rectangulaire à une extrémité, appelée un ahu. Ils exercent simultanément de nombreuses fonctions.



Au centre de l'ensemble du marae Taputapuātea se trouve le marae Taputapuātea lui-même, qui est dédié au dieu ‘Oro et est l’endroit où le monde des vivants (Te Ao) croise le monde des ancêtres et des dieux (Te Pō). Il exprime également le pouvoir et les relations politiques. L’importance croissante de Taputapuātea parmi les marae de Raiatea et dans la région plus large est liée à la dynastie des ari’i (chefs) Tamatoa et à l’expansion de leur pouvoir.



Taputapuātea était le centre d’une alliance politique qui réunissait deux régions étendues, englobant la majeure partie de la Polynésie. L’alliance fut maintenue grâce aux rassemblements réguliers de chefs, de guerriers et de prêtres qui venaient d’autres îles pour se réunir à Taputapuātea. La construction de pirogues à balancier et la navigation sur l’océan furent des compétences essentielles pour entretenir ce réseau.



Un paysage traditionnel borde les deux côtés de l’ensemble du marae Taputapuātea, celui-ci étant tourné vers Te Ava Mo'a, une passe sacrée dans le récif qui borne le lagon. Le motu Atāra est un îlot du récif, qui offre un habitat aux oiseaux marins. Les embarcations arrivant de haute mer attendaient ici avant d’être conduites dans la passe sacrée, puis officiellement accueillies à Taputapuātea.



Côté terre, ’Ōpoa et Hotopu’u sont des vallées boisées cernées par des crêtes et la montagne sacrée Tea’etapu. Les parties hautes des vallées comptent des marae plus anciens, comme le marae Vaeāra’i et le marae Taumariari, des terrasses agricoles, des vestiges archéologiques d’habitations et des caractéristiques portant des noms associés à des dieux et des ancêtres.



La végétation des vallées est constituée d’un mélange d’espèces, certaines étant endémiques de Raiatea, d’autres étant présentes dans d’autres îles polynésiennes, et d’autres encore étant des espèces alimentaires apportées par d’anciens Polynésiens pour y être cultivées. Les attributs du bien forment dans leur ensemble un paysage culturel relique, terrestre et marin, associatif et exceptionnel.