Tombe de Jacques Chirac : des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris canalisent le public

La Mairie de Paris met en place un dispositif autour de la tombe de Jacques Chirac : les Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris (ISVP) de la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection (DPSP) des 6e et 14e arrondissements sont déployés autour de la sépulture de 8h à 18h "pour canaliser le public venu se recueillir et signer le livre d’or" sous un barnum installé dans le cimetière.



Le 30 septembre 2019 en début d'après-midi, une poignée de proches de Jacques Chirac avait assisté à la cérémonie d'inhumation. Seule une trentaine de participants étaient présents sur les lieux, la presse et le public n'ayant pas été admis dans le cimetière fermé pour l'occasion. Le public avait néanmoins pu signer le livre de condoléances mis à sa disposition sur le terre-plein central du boulevard Edgar Quinet jusqu'à la fin de l'après-midi.



Depuis le mardi 1er octobre 2019, et "jusqu’à nouvel ordre", le public peut venir se recueillir sous la surveillance des Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris.