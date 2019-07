Toutankhamon est à Paris

Qui était Toutankhamon ?

Toutankhamon est né vers 1342 avant JC dans la ville d'Akhetaton. Le jeune pharaon est en réalité le fils du pharaon Akhenaten, réputé pour être un hérétique, car il avait introduit la nouvelle religion du culte d'Aton, bannissant les autres dieux et détruisant leurs temples. Il devient roi à l'âge de dix ans et épouse sa demi-soeur, Ankhesenamun, troisième fille née de l'union de son père avec Néfertiti, née deux ans après lui. Le couple n'a aucun enfant survivant, comme l'attestent des fœtus momifiés de deux fillettes mort-nées retrouvés dans sa tombe. Mais la tombe ne contient pas les restes de sa femme.



Le jeune pharaon se lance dans un vaste programme de restauration de vieux temples, probablement pour compenser la destruction par son père de nombreux lieux saints. Il meurt jeune, probablement après un accident peut-être provoqué par une chute.



Toutankhamon souffre également de crises de paludisme et d'une infection à une fracture à la jambe gauche. Une enquête plus approfondie sur son corps momifié a également révélé qu'il avait un pied bot.



Toutankhamon a été dûment enterré dans la Vallée des Rois jusqu'à ce que Howard Carter ne découvre sa tombe dans un état presque immaculé en 1922. La vaste collection de trésors a été retirée, mais les restes momifiés du jeune pharaon sont toujours dans la tombe.



Pour les anciens Égyptiens, la mort était considérée comme une nouvelle naissance, mais la vie après la mort n'était possible que si le corps était préservé par momification faite avec soin et selon un rituel précis. Les anciens Égyptiens semblent d'ailleurs avoir créé toute une série de rituels, accompagnés d'objets personnels, d'images et de textes placés à l'intérieur et sur les murs des tombes.