Une effigie de Toutankhamon vendue aux enchères à Londres contre l'avis du Caire

NORDEN, Frederik Ludvig (1708-1742). Voyages en Egypte et en Nubie. Londres : Lockyer Davis et Charles Reymers, 1757.ll s'agit de la première description élaborée de l'Egypte au début du XVIIIe siècle.Norden fit un voyage en Égypte jusqu'au Soudan en 1737-1738 à la demande du roi Christian VI du Danemark. Il a été le premier Européen à pénétrer jusqu'à Derr en Nubie et à publier des descriptions de tous les temples nubiens. Cet ouvrage important était la première tentative d'une description élaborée de l'Égypte, et ses plaques sont les plus importantes avant celles de Denon.Il s'agit de la première édition en anglais de plaques de voyage et un abrégé "Compendium" publié à Dublin.Estimation : 2 000 - 3 000 Livres sterling.La vente est prévue le 10 juillet 2019 à Londres.Plus d'informations ICI