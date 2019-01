Une incroyable Seine Saint-Denis plus que jamais visible

L'enjeu de ce documentaire est important pour la valorisation du département et de ses habitants. La jeunesse de la population est un atout majeur pour le 93, mais les nouveaux emplois créés ne bénéficient pas toujours aux habitants de la Seine Saint Denis.



Selon les chiffres du département, les moins de 20 ans représentent près de 30% de la population. Le département se place au 5e rang des départements peuplés de plus d'un million de personnes pour les dépenses d’aide sociale à l’enfance par habitant de moins de 21 ans. La majorité des ménages sont modestes, composées d'ouvriers et d'employés. Le revenu médian est le plus faible d’Île-de-France (23 000 euros contre 30 000 euros pour la région en 2014). Près de la moitié des ménages ne sont pas imposables. La part des personnes touchant le RMI est la plus élevée des départements français.



Selon les données de la préfecture, le département de Seine Saint-Denis est celui qui compte le plus de langues parlées (plus de 70 langues différentes), et le plus d’étrangers et de personnes issues de l’immigration de tous les départements français.