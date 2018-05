Ville de Paris : grève reconductible en vue chez les agents de la fourrière de la Direction de la Voirie et des Déplacements

Un déroulement de carrière pour l’ensemble de la filière des agents préposés allant de la catégorie C à la catégorie A

Les cycles horaires

Un ratio à 100% de grade à grade

La refonte du règlement d’emploi

Les conditions de travail

L’avenir des agents préposés

Une clarification des missions, et mise en place de fiche de poste individuelle

Une procédure claire et accessible en cas d’incivilité ou d’agression

L’obtention de chèques déjeuner ou d’une prime panier pour l’ensemble du personnel ne pouvant pas se rendre aux restaurants collectifs

Un recrutement de personnel titulaire qui se base sur la réalité du terrain

Une prise en charge par l’employeur du nettoyage des tenues de travail

Une prise en charge par l’employeur des frais réels de transport à 100 % (domicile/travail)

Une augmentation significative de la prime APS, mensuelle et annuelle, permettant une prise en charge à 100 % par l’employeur de la mutuelle.

Sur ce dernier point, l'APS (Allocation Prévoyance Santé) est une aide financière versée par la mairie de Paris selon les conditions de ressources de ses agents dépourvus de couverture complémentaire santé, pour les aider à financer leur mutuelle complémentaire santé.



Les agents de la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD), dans le cadre de ce préavis de grève, demandent à être reçus par l'exécutif municipal, une obligation légale que n'ignore pas Anne Hidalgo , inspectrice du travail à la retraite. Son adjoint Christophe Najdovski (Groupe Ecologiste de Paris), en charge des transports, de la voirie, des déplacements et de l'espace public, non plus.Le syndicat CGT ASPS se dit prêt à rencontrer la Maire de Paris pour un entretien, compte tenu de "l'importance des sujets à traités" revendiqués, concernant les agents de la fourrière et de la pré-fourrière :"Les agents de la ville de Paris dont l’indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 356 bénéficient d’une allocation mensuelle de 20 € par mois (...) Les agents dont l’indice brut n’excède pas 801 reçoivent une allocation annuelle dont le montant dépend de l’indice de traitement" (site de la Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, de l'assistance publique, des administrations annexes ). Cela représente annuellement entre 108 euros et 285 euros par an, tous indices brut confondus.Or la Ville de Paris réfléchirait au lancement d'une complémentaire santé communale pour les habitants intéressés, tout comme Bordeaux, sur le modèle d'une commune de 5.000 habitants dans le Vaucluse, mais aucune information ne filtre, depuis septembre 2014, à ce sujet.