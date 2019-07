Vitry-sur-Seine : le maire Alain Audoubert pro-Palestinien meurt dans son appartement en feu

Alain Audoubert, malade, avait démissionné de son mandat, un an après sa troisième réélection en 2014.



Militant pro-palestinien, l'ancien maire communiste voulait que la Palestine soit reconnue en tant qu'Etat.

Militant anti-israélien, il nomme en juin 2009 un Palestinien Citoyen d'Honneur de la Ville de Vitry-sur-Seine : Marwan (Marouane) Barghouti, l'un des meneurs du premier soulèvement des Palestiniens de la rue contre Israël, la première Intifada de décembre 1987 à septembre 1993. Il est soupçonné d'avoir été le commandant des Brigades de martyrs de Al Aqsa, la branche armée du Fatah, pour mener des opérations suicides contre Israël.

Accusé de vingt-six meurtres, il est acquitté pour vingt et un d'entre eux mais déclaré coupable pour cinq. Depuis 2004, il purge une peine de prison dans un quartier de haute sécurité en Israël. Ses défenseurs le comparent à un Nelson Mandela Palestinien.



Alain Audoubert a également soutenu le Palestinien Salah Hamouri, chef de file d’une faction de l’organisation du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) classée comme terroriste par l’Union Européenne. Arrêté, il est libéré avec d'autres prisonniers palestiniens contre le soldat Gilad Shalit. Le portrait du franco-israélien avait été affiché sur la façade de l'Hôtel de Ville de Paris socialiste et communiste en 2011, après avoir été fait Citoyen d'Honneur de la Ville de Paris en 2006 sous le premier mandat de Bertrand Delanoë (PS).



Vitry-sur-Seine est une commune d'origine ouvrière, communiste depuis 1944. Alain Adoubert en fut le maire de 1996 à 2015. Pour répondre aux besoins de ses nouveaux administrés issus de l'immigration africaine (Maghreb et pays sub-Sahariens), il facilite la construction de la Mosquée Ar-Rahma, ainsi que l'ouverture d'un collège privé musulman.



Jean-Claude Kennedy (PCF) a pris sa suite en 2015. Dans un communiqué publié sur le site de la ville, il exprime sa "profonde tristesse (...) il est décédé dans des conditions dramatiques (...) Alain Audoubert a été un grand maire, et était un grand homme."



Les causes de l'incendie dans lequel il vient de trouver la mort sont pour le moment inconnues.