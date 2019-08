Vol par ruse à Paris : les bijoux remplacés par des chocolats par une fausse princesse arabe

Au 191, rue Saint Honoré dans le 1er arrondissement est installé un joailler bijoutier en gros. Il est victime d'un tour de passe-passe entre 21 heures et 22 heures le mercredi 31 juillet 2019.



Celle qui se présente comme une princesse des Emirats Arabes Unis accompagnée de sa servante avait demandé à voir des bijoux. Quand elle arrive sur place et une fois devant les bijoux, elle prétexte un coup de fil à donner à son mari pour se tourner et cacher toute visibilité sur l'écrin. Sa complice peut ainsi subtiliser les joyaux, les remplacer par des chocolats et refermer la boîte.



La responsable n'y voit que du feu et remet le tout dans le coffre-fort. La cliente devait régler par virement le lendemain avant de revenir récupérer la marchandise.



Ne voyant pas de virement arriver, et un affreux doute ayant surgi dans son esprit, la responsable de la joaillerie bijouterie en gros ouvre le coffre-fort et l'écrin et constate la disparition des bijoux. En lieu et place : des chocolats, au goût forcément amer.



Le préjudice est estimé à un million six cent mille euros. La brigade de la répression du grand banditisme enquête sur cette arnaque digne d'un roman, un "vol par ruse".