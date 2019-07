Vol, pillage et le vandalisme sur l'avenue des Champs-Elysées : Paris caricaturée

Les exagérations défigurent Paris et la France et accusent le laxisme des pouvoirs publics.

Sur l'avenue des Champs-Elysées sous haute tension ce 14 juillet 2019, des Français, des touristes, les commerçants des Champs, des Gilets Jaunes pacifiques et non pacifiques, des forces de l'ordre débordées, et maintenant des actes de violences par des supporter de l'équipe de football Algérienne ; et toujours des casseurs.