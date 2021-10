Astros passe aux World Series : Yordan Alvarez nommé MVP de l’ALCS.

Les Astros de Houston Nominé comme frappeur de joueur notable dans les résultats de la Ligue des champions des États-Unis 2021 et de l’ALCS Jordan Alvarez. Le frappeur puissant de 24 ans a eu une série de monstres et remporte les honneurs de l’ALCS MVP.

« Cela fait référence à tout », a déclaré Alvarez Dit aux journalistes Après avoir obtenu le dossier ALCS MVP. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses derrière le trophée, mais tout ce que je dis ne fait référence qu’à tout. »

En six matchs, Alvarez a marqué trois doubles, 521 / .538 / .869, trois, un circuit, six points produits et sept points. Il a obtenu au moins une victoire à chaque match. Ce n’était pas seulement les chiffres, mais ses grosses victoires au milieu de l’ordre des frappeurs des Astros et 37 points en six matchs dominants.

Parcourons la série que le grand homme avait.

Dans le jeu 1, Alvarez monte d’abord les Astros à bord.

Bien qu’il ait été éliminé lors des deux matchs suivants, Alvarez a tout de même remporté une victoire chacun.

Dans le match 4, les Astros ont fait face à un déficit de près de 3-1, tandis qu’Alvarez a mené le RBI dans un rallye majeur en neuvième manche.

Dans le match 5, Alvarez a pris les choses en main. Il est rentré chez lui pour diriger le second. Il a isolé le monstre vert lors de sa prochaine bataille. Il a réussi un doublé de deux points produits à la sixième place pour donner un peu de répit aux Astros avec la 3e présence des Astros. Notez qu’il a conduit à la maison trois courses à cet endroit.

Dans le match 6, il a doublé le premier point du match en première manche. Dans la bataille suivante, il a encore doublé. Il a conduit à la maison une des courses d’Astros et a frappé l’autre. Il sera seul à la huitième place pour quatre victoires.

Lors des deux derniers matchs de l’ALCS, Alvarez a remporté sept victoires. Complet chaussettes rouges L’équipe était cinq. Selon les statistiques ESPN, Alvarez est devenu le premier joueur de l’histoire des séries éliminatoires de la MLB à battre toute une équipe adverse lors des deux derniers matchs d’une série.

Bien qu’Astros ait eu de nombreux joueurs dans la série qui méritaient ouvertement d’être félicités, Alvarez s’est isolé et s’est facilement sélectionné pour le MVP.