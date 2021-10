Comment cartographier le cerveau d’une mouche en 20 millions d’étapes faciles

« Brenner s’est rendu compte que pour comprendre le système nerveux, il faut connaître sa structure », a déclaré Scott Emmons, neuroscientifique et généticien à l’Albert Einstein College of Medicine. Créer un nouveau réseau de neurones C. elegans. C’est vrai dans toute la biologie. La structure est très importante.

Brenner et al leur papier historique, qui a été enregistré sur 340 pages, en 1986.

Mais le domaine des connexions neuronales modernes n’a décollé que dans les années 2000, lorsque les progrès de l’imagerie et de l’informatique ont finalement permis d’identifier des connexions dans des cerveaux plus gros. Ces dernières années, des équipes de recherche du monde entier ont commencé à reconstituer les réseaux neuronaux du poisson zèbre, des oiseaux chanteurs, des souris, des humains, etc.

Lors de l’ouverture du Janelia Research Campus en 2006, Gerald Rubin, son directeur fondateur, a jeté son dévolu sur la mouche des fruits. « Je ne veux offenser aucun de mes compagnons vers, mais je pense que les mouches sont le cerveau le plus simple qui a un comportement intéressant et complexe », a déclaré le Dr Rubin.

Plusieurs équipes différentes de Janelia se sont lancées dans des projets de réseau de communications aéronautiques au cours des années suivantes, mais le travail qui a conduit au nouveau document a commencé en 2014, avec Le cerveau d’une mouche des fruits femelle de cinq jours.

Les chercheurs ont découpé le cerveau d’une mouche en plaques, puis ont utilisé une technique connue sous le nom de microscopie électronique à faisceau d’ions focalisés pour les imager, couche par couche. Le microscope fonctionnait essentiellement comme une très petite lime à ongles très précise, retirant une très fine couche du cerveau, prenant une photo du tissu exposé, puis répétant le processus jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien.