Coronavirus au Brésil : le Sénat recommande de condamner Bolsonaro

Une commission du Sénat brésilien a voté pour inculper le président Bolsonaro pour sa politique sur les coronavirus. Sur la base d’un rapport d’enquête, des accusations seront portées, entre autres, pour crimes contre l’humanité.

Écrit par Ann Herberg, ARD Studio Rio de Janeiro

L’enquête parlementaire sur la gestion désastreuse de la couronne par Bolsonaro était déjà terminée, alors que le président brésilien était déjà à l’origine du prochain scandale.







Dans son Facebook Live hebdomadaire, le chef de l’État brésilien a averti que ceux qui ont été complètement vaccinés peuvent contracter le VIH plus rapidement. Pour le prouver, il a mené une prétendue étude du gouvernement britannique sur la photo. Selon Londres, la fausse nouvelle, Facebook a supprimé la vidéo et a appelé la commission d’enquête parlementaire à interdire tous les comptes en ligne des utilisateurs de Bolsonaro.

La commission recommande des dizaines d’accusations

En raison du comportement répété, scandaleux et potentiellement criminel du président de la République, le sénateur Omar Aziz a clarifié la décision – le point a été officieusement inclus dans le rapport de la commission parlementaire. Cela recommande désormais des accusations contre Bolsonaro et 77 autres personnes, dont plusieurs ministres et anciens ministres ainsi que trois des fils de Bolsonaro. Le rapport a été adopté par 7 des 11 voix.

En plus de 1 000 pages, le rapport documente l’échec du gouvernement Bolsonaro dans la pandémie. Le coronavirus a d’abord été rejeté, puis minimisé, et à ce jour, Bolsonaro fait la promotion de l’ingrédient actif controversé chloroquine, faisant personnellement la promotion d’études apparemment fausses. Le système de santé de la ville amazonienne de Manaus s’est effondré à deux reprises. Il y avait une pénurie de lits de soins intensifs et d’oxygène. De nombreuses victimes ont dû être enterrées dans des fosses communes.

Bolsonaro tarde à commander des vaccins

Selon la commission, le plus dangereux : Bolsonaro a ordonné les vaccinations trop tard – et trop peu. Cela a exacerbé la crise de Corona. Renan Calliros, qui a rédigé le rapport, a des mots clairs.

Il y a beaucoup de responsables de cela, et il y a beaucoup d’accusés, mais la principale responsabilité incombe à ce patron, ce tueur en série qui semble avoir un penchant obsessionnel pour la mort.

Des experts tels que l’avocat Roberto Dias de la Fondation Getulio Vargas disent qu’il est peu probable que Bolsonaro lui-même soit inculpé ou que le Parlement engage une procédure de destitution.

Certes, il existe certains obstacles à la responsabilisation du président lui-même – mais il me semble que les fonctionnaires sans immunité feront l’objet d’une enquête le plus rapidement possible. Quant au président, la situation est un peu plus compliquée, car le rapprochement entre lui et le procureur général d’Arras risque de faire obstacle à de nouvelles démarches.

Cependant : le dommage politique est grand. Le soutien au président s’érode au sein de la population. Seul le noyau dur de ses partisans est toujours derrière Bolsonaro.