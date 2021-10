Deux enfants ont été tués et huit ont été blessés dans un accident de tir à la corde au Texas

Deux enfants ont été tués et huit ont été blessés dans un bras de fer au Texas.

Deux garçons, âgés de 6 et 8 ans, sont décédés lors d’un événement populaire de l’après-midi appelé « Airport Race Wars 2 », qui a attiré des milliers de personnes à l’aéroport du comté de Kerville-Kerr, département de police de Kerville. Dit dans un communiqué samedi soir.

Vers 15h20, un conducteur a perdu le contrôle et a percuté une voiture en stationnement, « frappant les spectateurs qui regardaient les courses », a indiqué la police.

Quatre victimes, âgées de 26 à 46 ans, ont été transportées par avion vers les hôpitaux voisins de l’incident, à environ 60 miles au nord-ouest de San Antonio. L’un des blessés, une femme de 46 ans, a été emmené au centre médical universitaire et se trouve dans un état critique, a indiqué la police.

Les deux autres enfants – un garçon de 4 ans et une fille de 3 mois – ont été emmenés au Peterson Regional Medical Center pour une évaluation préventive, a annoncé la police.

Le conducteur de 34 ans a été emmené au centre médical de San Antonio et répertorié comme stable.

Les deux autres ont été soignés et relâchés sur place.

L’identité des enfants tués n’a pas encore été dévoilée.

La police a déclaré que l’enquête se poursuivait.

Louise Amestoy, journaliste indépendante à l’événement, A déclaré à l’Associated Press L’événement a réuni environ 3 500 fans de sports automobiles, qui ont déclaré qu’il s’agissait d’une « journée de course de dragsters pleine d’action et adaptée aux familles ». L’argent des prix lors de l’événement est passé à 8 000 $, D’après l’Office du Tourisme de Kerville.

L’hippodrome est le huitième plus long mile et est composé de barrières remplies d’eau, a déclaré Amastoy à l’AP. Cependant, les obstacles ne se sont pas étendus au-delà de la ligne d’arrivée, où il a écrasé son véhicule, exposant les spectateurs alors que les voitures passaient à toute vitesse.

Les spectateurs ont pu s’approcher de 15 pieds de la piste de course et les organisateurs ont rappelé aux organisateurs de rester à l’écart de l’herbe et de l’asphalte, a déclaré Amastoy. Pas de gradins, beaucoup sont assis et regardent depuis les chaises de jardin.

