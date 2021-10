Dodgers Max Scherzer ne lance pas les Braves comme prévu contre NLCS Game6

Le sixième match de la série de championnats de la Ligue nationale aura lieu samedi soir à 20 h 08 au Troist Park à Atlanta. Pitch Matchup était initialement prévu Max Scherzer Pour ça Astuces Contre Ian Anderson Pour ça Les courageux. Cela n’arrivera pas. Scherzer a gratté son « Game 6 Start ».La main est morteAprès le jeu 3.

Samedi, Les Dodgers ont annoncé que Walker Fuller commencera le match 6 avec un court repos. Les braves l’ont harcelé dans le match 3 et ont eu deux jours de congé supplémentaires après son court départ en pause dans le match 4 de la NLDS.

Los Angeles Times Le premier Scherzer annoncé ne lancera pas le Game 6. Plus ici:

Max Scherzer prévoyait de parler aux médias via zoom après l’atterrissage des Dodgers à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta vendredi soir. Scherzer devrait commencer le 6e match de la série de championnats de la Ligue nationale contre les Braves d’Atlanta samedi, en commençant par les lanceurs la veille des éliminatoires de la conférence de presse.

Mais Scherzer n’a pas parlé aux journalistes. Le groupe a touché l’EDT à 20h15 et a annulé la séance quelques minutes plus tard car Scherzer n’allait pas commencer samedi à cause de deux personnes commentant la situation.