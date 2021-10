FC Bayern Munich: action méchante contre Sané – regardé en direct à la télévision

Belle performance contre Benfica : la star du Bayern Leroy Sane. © NurPhoto / Photo

Le Bayern Munich a célébré un retour réussi à Lisbonne. A Benfica, il y a eu une victoire 4-0. Homme du soir : Leroy Sane.

Lisbonne – Les bonnes choses prennent du temps. Personne ne le sait mieux que Leroy Sane. Le pilote d’aile a mis du temps à s’habituer à Munich. Il a été critiqué à plusieurs reprises, incapable de livrer systématiquement ses performances sur le terrain. Mais c’est peut-être le soir du 20 octobre 2021 qui annonce enfin le point de basculement.

Sane s’est présenté aussi dur qu’un ours lors de l’apparition du Bayern Munich à Lisbonne. Dribbles rapides, passes intelligentes, accords dangereux – c’est exactement pourquoi il a été signé par Manchester City pour environ 50 millions d’euros à l’été 2020. En attendant, le national allemand a un autre avantage à montrer : travailler derrière, ou récupérer rapidement le ballon après perdre. De plus je le mets Munich Particulièrement précieux, Sunny a accepté ce fait.

FC Bayern: Leroy Sane à son meilleur – malgré le mauvais travail

Les bonnes choses prennent du temps – cela peut s’appliquer spécifiquement à ce soir à Lisbonne : Sane a brisé le sort avec un coup franc magique après 70 minutes, a tiré le ballon par-dessus le mur avec sa technique de tir unique Top Spin, et le Bayern a finalement applaudi ce qu’il méritait. -0. Ensuite, les invités ont joué à la folie et bientôt trois autres buts ont suivi. Ma langue a toujours eu les pieds dans le jeu. Le joueur de 25 ans avait soit un match de Gnabry prévu à 2-0 (son propre but Everton, 80), et Lewandowski (82) prêt à 3-0 ou même tiré à nouveau à 4-0 (84).

Et parce que les bonnes choses prennent vraiment du temps, vous pouvez même associer cette sagesse directement à mon soleil ce soir. Ce qui nous amène à un acte désagréable qui peut être vu en direct à la télévision, mais presque personne n’aurait dû le remarquer. Qu’est ce qui est passé? Sane avait déjà mis en place un ballon au ralenti en première mi-temps. Robert Lewandowski a été victime d’une faute peu avant la surface de réparation, puis Sane a tiré le coup franc. Le ballon est passé au-dessus du but, sa première tentative à distance a donc échoué. Puis le pilote de l’aile s’est détourné avec colère, puis je l’ai vu flasher brièvement sur ses cheveux bouclés : un rayon laser vert.

Leroy Sane : la star du Bayern vs Benfica Lisbonne aveuglée par un pointeur laser

La scène était si courte et discrète que cette fois sur Twitter, elle ne s’est pas échauffée en émotions. Mais cela ne diminue pas la vérité. Pendant ce temps, il est devenu « à la mode » pour les fans sur le terrain de tirer dans les yeux des joueurs rivaux avec des pointeurs laser lors d’actions importantes. L’objectif est très clair : une personne doit être aveugle et ne pas pouvoir atteindre un résultat avec une concentration maximale. Même en MÉ, un certain chaos a fait sensation, et le coéquipier de Sané, Joshua Kimmich, a récemment dû supporter un éclat vert.

Les images télévisées ne nous montrent pas si le coup franc a franchi le but car Sane a été aveuglé par son tir raté. Son visage n’était pas si visible sur aucun plan que cela aurait pu être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. On peut, bien sûr, supposer que le tireur laser a suivi ce plan.

L’Association fédérale des ophtalmologistes a mis en garde contre le danger de telles actions: « Les joueurs en question sont menacés de dommages à la rétine, dans le pire des cas même d’incapacité professionnelle. » Heureusement, il n’est pas allé aussi loin mercredi et Sane a finalement réussi à s’enfoncer sur un coup franc. Il n’a pas été aveuglé, après 70 minutes, il a tiré vers l’autre but, un fan de Benfica au laser n’avait probablement pas de ticket pour ce bloc. (akl)