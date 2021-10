Statut : 26/10/2021 8h49

La France se rend à l’élection présidentielle de 2022. Tous les partis n’ont pas encore annoncé leurs candidats et les candidats potentiels continuent de s’espionner. En particulier, un acteur de droite fait sensation.

Par Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

Ce n’était pas une grande surprise. Au cours du week-end, les socialistes français ont officiellement annoncé leur candidate à la présidentielle, la maire de Paris Anne Hildolko. Si Elise, la fille d’immigrés espagnols, emménage au palais l’année prochaine, elle veut entre autres combler l’écart salarial entre hommes et femmes et abaisser l’âge du vote à 16 ans. Par ailleurs, un « impôt sur la fortune climatique » a été instauré, qui était principalement destiné à transporter les jet setters.







logo RS Montres Sabine

ARD-Studio Paris

La politique qu’Hildalco mène à Paris depuis 2014 est la socialisation avec une finition verte : des voitures, plus d’arbres, un meilleur climat et des logements sociaux, même dans les quartiers luxueux – tout le monde à Paris n’aime pas cette politique. Avec un tel plan, Hidalco veut désormais marquer au niveau national. Pourtant, un tiers des Français pensent qu’Hidalgo ne comprend pas ceux qui vivent en dehors de la capitale. Au premier tour de l’élection présidentielle, selon des sondages récents, il n’atteindra que 6%.

Une alliance rouge-vert n’est pas possible

Une alliance socialiste-verte menée par Hidalgo semble avoir été rejetée. Bien qu’il ait tendu la main en direction des Verts, leur candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, n’a pas voulu les prendre. En 2017, les Verts s’étaient déjà ralliés au socialiste Benoit Hamon, qui n’avait même pas obtenu 6 % des voix. Catastrophe qui ne devrait plus se reproduire.

Bien que Jodot n’ait que huit pour cent de voix de plus que le socialiste Hidalgo dans les sondages actuels, lui et son parti sont désormais en meilleure position. Ils ont remporté les élections européennes et locales. De plus, le débat sur le changement climatique fait le jeu des Verts.

Contrairement à leur parti frère allemand, ils ne se sont pas prononcés pour un arrêt nucléaire immédiat. Les centrales nucléaires continueront de fonctionner pendant encore 20 ans, même sous un leadership vert – en tant que technologie de changement propre sur la voie de la neutralité climatique. La majorité des Français, surtout ceux du camp conservateur, préfèrent continuer à utiliser l’énergie nucléaire. Il est important d’obtenir des votes là-bas aussi pour Jadot.

Ovenauf avec la tolérance pour les questions environnementales et nucléaires : le candidat écolo Jadot Image : REUTERS

Combattre les conservateurs

Les voix vont traditionnellement au parti conservateur « Les Républicains ». Mais cela mijote depuis des mois dans les querelles internes. Le candidat à la présidentielle ne sera élu par les députés que le 4 décembre. Si un total de six personnes postulent, certaines d’entre elles ne font même pas partie du parti.

L’ancien négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, a désormais une meilleure chance. Il a été fidèle à son parti et occupe une position sur la scène européenne et internationale. Barnier soutient une tendance fondamentalement pro-européenne, mais répond en même temps aux besoins de nombreux conservateurs, par exemple lorsqu’il se prononce en faveur d’une interdiction temporaire des immigrés jusqu’à ce que des règles uniformes soient négociées dans toute l’UE. Le principal défaut de Barnier : il ne connaissait pas grand-chose aux Français.

Un ailier droit se mélange dans son camp

Contrairement à l’actuel hi-flyer d’extrême droite : Eric Jemmoor, un annonceur et journaliste présent depuis des décennies dans les formats de la télévision française en prime time. Bien qu’il n’ait pas encore officiellement annoncé sa candidature, il s’est déjà créé une plate-forme électorale.

Par sa rhétorique anti-islamique, Jemmoor n’a pas seulement pêché avec les conservateurs. Marine Le Pen, la candidate présidentielle du Rassemblement national d’extrême droite, creuse l’eau. Les deux se concentrent sur les questions de sécurité intérieure et de migration. Dans les sondages, Le Pen devance toujours Zemmour, obtenant 18% des voix au premier tour, mais le publiciste de droite le rattrape. Les deux ensemble représentent plus de 30 pour cent.

Le président en campagne électorale inexpliquée

Le Pen et Zemmour sont donc deuxième et troisième du sondage. Seul l’actuel président Emmanuel Macron peut actuellement espérer 24% des voix au premier tour. Il n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Cependant, il est déjà en campagne.

À la mi-octobre, Macron a présenté le plan d’investissement de la France pour 2030, décrivant les éléments clés de la campagne électorale : la neutralité climatique grâce à l’énergie nucléaire, la souveraineté européenne et une France forte au sein de l’UE.